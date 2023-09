© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carbone russo dall'inizio dell'anno sono aumentate di oltre il 3 per cento su base annua. Lo ha affermato il ministro dell'energia russo, Nikolaj Shulginov, parlando a margine del Forum economico orientale (Eef) in corso a Vladivostok. Il ministro ha anche aggiunto che la produzione del carbone è aumentata dell'uno per cento rispetto al 2022. (Rum)