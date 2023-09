Business news: Spagna, Electra investirà 100 milioni euro per installazione punti ricarica elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società francese Electra ha annunciato che investirà 100 milioni di euro in Spagna fino al 2027 per l'installazione di punti di ricarica pubblici per auto elettriche. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", per facilitare il suo sbarco in Spagna, Electra ha creato un team di quindici professionisti a Madrid con l'obiettivo di aprire mercati in aziende del settore immobiliare commerciale, hotel, stazioni di servizio, stazioni ferroviarie e aeroporti, nonché flotte logistiche, e società di noleggio auto, taxi. Electra è presente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Italia, Svizzera e Austria e sta lavorando per sviluppare una rete di 8 mila punti di ricarica rapida entro il 2030. La società francese si unisce, dunque, ad altre aziende come Iberdrola, Bp, Cepsa ed Endesa (con la sua controllata Endesa X Way dedicata alla mobilità elettrica) che stanno investendo nello sviluppo di un'infrastruttura di ricarica pubblica per il crescente numero di veicoli elettrici. (Spm)