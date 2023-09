© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito ha subito una contrazione dello 0,5 per cento a luglio, facendo aumentare così i timori di una recessione nella seconda metà dell'anno. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio nazionale per le statistiche, secondo cui tutti e tre i principali settori – manifatturiero, servizi ed edilizia – hanno subito una contrazione per la prima volta dall'estate dello scorso anno. (Rel)