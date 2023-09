Business news: Russia, produzione petrolio rimane a 9,48 milioni di barili al giorno ad agosto 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso agosto la produzione di petrolio russo è rimasta ai livelli di luglio con 9,48 milioni di barili prodotti al giorno. E' quanto risulta da un rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie). L'organizzazione ha anche osservato che lo scorso mese la Russia ha diminuito le forniture di petrolio, esportando 7,2 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, il Paese ha ricevuto il maggior profitto da ottobre del 2022. "I ricavi delle esportazioni di petrolio russo sono aumentati di 1,8 miliardi di dollari in agosto, arrivando al livello più alto da ottobre del 2022. I volumi complessivi delle esportazioni sono diminuiti di 150 mila barili al giorno rispetto al mese scorso, mentre il prezzo medio del greggio russo è aumentato di 9,30 dollari per barile (+14,4 per cento)", si legge nel rapporto. Secondo l'Aie, la Cina e l'India rimangono ancora tra i principali acquirenti del petrolio russo, ma la loro quota tra i Paesi che importano il greggio russo ad agosto è scesa al 75 per cento, rispetto all'81 per cento tra gennaio e maggio del 2023. (Rum)