Business news: Thyssenkrupp fonda la divisione per la decarbonizzazione

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp ha fondato una divisione per le tecnologie della decarbonizzazione, in cui ha riunito quattro controllate: Nucera, Rothe Erde, Uhde e Polysius. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che in questo modo il gruppo intende concentrarsi sulla transizione verde. L'amministratore delegato di Thyssenkrupp, Miguel Angel Lopez Borrego, ha dichiarato che il gruppo dispone delle tecnologie per ridurre gran parte delle emissioni di CO2 e intende sfruttare “il grande potenziale di queste attività, trasformandolo in una nuova crescita”. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, Nucera è attiva nel settore dell'idrogeno, Uhde costruisce impianti industriali, Rothe Erde fornisce componenti per le turbine eoliche e Polysius opera nel comparto del cemento. La fondazione della divisione per le tecnologie della decarbonizzazione rientra nel piano “Apex”, il programma di Lopez Borrego per la trasformazione di Thyssenkrupp, volto a “migliorare la base dei costi del gruppo e ad aumentare i rendimenti in tutti i settori di attività”. (Geb)