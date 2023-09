Business news: Romania, partite correnti bilancia pagamenti a -21,8 per cento su base annua nei primi sette mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le partite correnti della bilancia dei pagamenti in Romania hanno registrato nei primi sette mesi dell'anno un disavanzo di 11,8 miliardi di euro, con il 21,8 per cento in meno rispetto ai 15,2 miliardi di euro dello stesso periodo del 2022. Lo riferisce la Banca nazionale romena (Bnr) con un comunicato. Secondo la fonte citata, la bilancia dei beni ha registrato un disavanzo minore di 2,3 miliardi di euro, quella dei servizi un surplus maggiore di 1,6 miliardi di euro e quella dei redditi primari un disavanzo maggiore di 637 milioni di euro, mentre il saldo dei redditi secondari un surplus inferiore di 64 milioni di euro. Tra gennaio e luglio 2023, il debito estero totale è aumentato di 14,2 miliardi di euro. (Rob)