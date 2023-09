Business news: Regno Unito, governo pronto a sostenere Tata Steel con 582 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico è pronto ad annunciare un sussidio di oltre 500 milioni di sterline (circa 582 milioni di euro) per garantire il futuro della più grande acciaieria britannica Port Talbot, di proprietà di Tata Steel, in Galles. Tuttavia, i sindacati temono che la mossa possa causare la perdita di circa 3 mila posti di lavoro. Il quotidiano "Financial Times" riferisce che il tanto atteso accordo tra il governo britannico e il gruppo indiano Tata dovrebbe essere svelato oggi. Secondo i termini dell'accordo, la società indiana investirà circa 700 milioni di sterline (circa 814 milioni di euro) del proprio denaro nelle operazioni per aiutarla a passare a forme più ecologiche di produzione dell'acciaio. Port Talbot impiega metà degli 8 mila dipendenti della Tata Steel e un funzionario governativo ha affermato che senza l'accordo sostenuto dallo Stato tutti quei posti di lavoro sarebbero stati vulnerabili. Già lo scorso anno, Tata Steel aveva avvertito che le sue attività nel Regno Unito erano in pericolo a meno che non avesse ottenuto finanziamenti governativi. Il livello atteso di sostegno statale è significativamente inferiore a quello inizialmente richiesto dall'azienda. (Rel)