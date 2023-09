Business news: fonti stampa, Stellantis investirà un miliardo di euro in Spagna per produzione veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Stellantis investirà più di 1 miliardo di euro per installare la sua piattaforma di produzione Stla Small negli stabilimenti spagnoli di Saragozza e Vigo in cui verranno costruite piccole auto elettriche a partire dal 2025. Lo hanno riferito fonti al quotidiano "Cinco Dias". Lo stabilimento di Madrid, il più piccolo dei tre presenti in Spagna, non avrà per il momento questa piattaforma. Tenendo conto delle condizioni del secondo bando del Piano strategico del veicolo elettrico e connesso (Perte) del governo spagnolo, il gruppo aspira a circa 150 milioni di euro tra prestiti e sovvenzioni. Per il momento, il gruppo ha rifiutato di commentare queste informazioni. Agli oltre 1 miliardo di investimenti che l'arrivo della Stla Small comporterà, si aggiungeranno altri progetti minori, ma le fonti consultate suggeriscono che la cifra non raggiungerà i 2 miliardi. (Spm)