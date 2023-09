Brasile: attracca a Paranaguà la prima nave mercantile ecosostenibile a vela al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnologia ecosostenibile della Pyxis Ocean rappresenta un momento di svolta per il futuro della navigazione commerciale. La tecnologia, sviluppata dalla Bar Technologies, in collaborazione con Yara Marine Technologies, e con il sostegno dell'Unione Europea, consente di risparmiare carburante riducendo la dipendenza dal motore sfruttando la potenza del vento per muoversi. L'utilizzo delle vele è in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica fino al 30 per cento, percentuale che può aumentare ulteriormente se l'imbarcazione utilizzasse combustibili rinnovabili. L'uso delle vele su una nave comporta un risparmio giornaliero di circa 1,5 tonnellate di carburante. (Brb)