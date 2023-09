Pd: Schlein, grande manifestazione di piazza a fine ottobre a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faremo una manifestazione di piazza a fine ottobre a Roma. C’è voglia di tornare in strada a manifestare nel nostro partito. Vogliamo chiedere di più e risposte prima che sia troppo tardi. Lo ha affermato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante la Festa de L’Unità in corso a Torino. “Difenderemo la sanità pubblica, le scuole ad accesso gratuito per fasce più deboli. Il governo invece vuole dare di più a chi ha di più senza occuparsi di chi ha meno”, ha concluso Schlein. (Rpi)