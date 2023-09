Usa: governo chiede restrizioni alle dichiarazioni di Trump sulle accuse di interferenze elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le inchieste su Donald Trump, ha chiesto al tribunale di imporre una serie di restrizioni alla capacità dell’ex presidente di parlare e rilasciare dichiarazioni in merito alle accuse di interferenze elettorali per le quali è stato incriminato. In una comunicazione depositata al tribunale, l’ufficio di Smith ha motivato la richiesta facendo riferimento ai rischi per la sicurezza delle persone che Trump “ha attaccato” pubblicamente. “In più occasioni, l’imputato ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sediziose contro individui o istituzioni che rappresentano per lui un ostacolo”, si legge nel documento. L’ufficio del consigliere speciale ha fatto riferimento ai messaggi che l’ex presidente ha pubblicato “quasi ogni giorno” sulla piattaforma Truth Social dopo la sua incriminazione, con dichiarazioni “denigratorie e sprezzanti contro il distretto di Columbia, le autorità giudiziarie, i procuratori federali e anche testimoni”. (Was)