Business news: Ocse, a luglio tasso disoccupazione Paesi membri al 4,8 per cento

- Il tasso di disoccupazione nell'area dei Paesi membri dell'Ocse a luglio è rimasto quasi stabile al 4,8 per cento, con uno 0,1 per cento in più rispetto a giugno. Lo ha reso noto l'organizzazione internazionale basata a Parigi, sottolineando che il dato nell'ultimo anno è rimasto inferiore al 5 per cento. La disoccupazione è rimasta stabile anche tra i Paesi del G7, nell'Unione europea e nella zona euro, rispettivamente al 4 per cento, al 5,9 per cento e al 6,4 per cento. In Italia lo stesso tasso è invece aumentato dello 0,1 per cento, attestandosi al 7,6 per cento. La stessa crescita l’ha registrata la Francia, passata dal 7,3 per cento di giugno al 7,4 per cento di luglio. Immutato invece il tasso di disoccupazione in Germania, al 2,9 per cento, mentre in Spagna è sceso dall'11,7 all'11,6 per cento. Sempre a luglio, negli Stati Uniti il dato è calato al 3,6 per cento, lo 0,1 per cento in meno. In Giappone, invece, il tasso di disoccupazione è salito dello 0,2 per cento, fino al 2,7 per cento. (Frp)