Business news: Spagna, 12,6 milioni a Gestamp e 3,4 milioni a Renault per produzione batterie veicoli elettrici

- La spagnola Gestamp ed il gruppo francese Renault riceveranno dal governo spagnolo, rispettivamente 12,6 e 3,4 milioni di euro, nell'ambito della linea di aiuti per la produzione di batterie per veicoli elettrici. Global Laser Araba riceverà 4 milioni di euro per un progetto di assemblaggio di Battery Box nei Paesi Baschi, mentre a Beecycle Reuse & Recycling sono stati assegnati 1,6 milioni di euro per un impianto di riciclaggio di batterie per veicoli elettrici in Navarra. Il ministro dell'Industria, del commercio e del turismo, Hector Gomez, ha sottolineato il "buon ritmo" nella gestione e nell'elaborazione delle pratiche ricevute e ha promesso di accelerare "il più possibile" affinché gli aiuti siano disponibili rapidamente. (Spm)