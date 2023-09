Business news: Croazia, stipendio medio a Zagabria a +10 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio nella capitale della Croazia, Zagabria, è aumentato di oltre il 10 per cento in un anno. Lo dimostrano i dati recentemente pubblicati dal Dipartimento di statistica dell'assessorato all'Economia e alla pianificazione strategica, secondo cui lo stipendio netto medio mensile a Zagabria a giugno è stato pari a 1.317 euro, con un aumento del 10,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Rispetto allo stipendio medio mensile di giugno calcolato per l'intera Croazia, corrispondente a 1.150 euro, lo stipendio netto medio pagato nella capitale croata è stato invece più alto di 167 euro. (Seb)