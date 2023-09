© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia l'inflazione è aumentata del 11,5 per cento nel mese di agosto su base annua. Lo ha annunciato l'Istituto di statistica della Repubblica (Rzs), ripreso dalla stampa locale. Rispetto al mese scorso si registra un aumento in media dei prezzi al consumo dello 0,4 per cento. Rispetto a dicembre 2022, i prezzi al consumo sono invece cresciuti in media del 6,4 per cento. (Seb)