Business news: Spagna, fonti stampa, Comsa mette in vendita la divisione servizi

- L'azienda di infrastrutture spagnola Comsa Corporacion metterà in vendita la sua divisione servizi per concentrare la propria crescita nei settori dell'edilizia, dell'ingegneria industriale, delle concessioni infrastrutturali e della promozione di impianti di energia rinnovabile. Secondo fonti del settore consultate dal quotidiano "El Economista", il processo di vendita sarà rivolto sia a fondi di investimento sia a gruppi industriali. Comsa Service ha registrato un fatturato di 109 milioni di euro nel 2022 e conta 1.521 dipendenti. Il margine operativo lordo (ebitda) sfiora i 10 milioni di euro. Il valore dell'operatore potrebbe essere compreso tra i 50 e i 70 milioni di euro. In questo modo, Comsa Corporacion seguirà le orme di altre aziende spagnole come Ferrovial, Sacyr e Ohla. Comsa Service ha più di 25 anni di esperienza e concentra le sue attività sulla manutenzione e sull'efficienza energetica grazie alla sua specializzazione nel facility management e nella gestione immobiliare, oltre che nell'ottimizzazione delle risorse energetiche. L'azienda si occupa anche della manutenzione di impianti fotovoltaici ed eolici, nonché della fornitura di biomasse forestali per il recupero energetico. (Spm)