Business news: Edf Renouvelable fornirà energia rinnovabile a Plastic Omnium

- Il gruppo energetico francese Edf Renouvelable, controllata di Edf, fornirà al connazionale Plastic Omnium energia rinnovabile per vent'anni. È quanto si legge in un comunicato congiunto. Il "contratto d'acquisto diretto di elettricità di origine rinnovabile (Ppa o Power Purchase Agreement) di una durata di 20 anni permetterà a Plastic Omnium di beneficiare di una capacità di produzione annuale globale di 45 Gwh di elettricità", si legge nel comunicato. La produzione complessiva "equivale al consumo in elettricità di 20mila persone", fanno sapere i due gruppi. "Queste nuove capacità di produzione di energia a basso carbone permetteranno a Plastic Omnium di aumentare in modo significativo la parte di rinnovabile nel suo mix energetico", ha affermato nella nota Laurent Favre, direttore generale dell'azienda. (Frp)