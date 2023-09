Afghanistan: Pentagono ascolterà 20 militari statunitensi rimasti feriti nell’attentato all’aeroporto di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha annunciato che ascolterà le testimonianze di 20 militari statunitensi che sono rimasti feriti a seguito dell’attentato terroristico avvenuto nel 2021 all’aeroporto di Kabul, nel quadro della ritirata delle forze Usa dall’Afghanistan, a seguito del quale hanno perso la vita 183 persone. Michael Lawhorn, portavoce del Comando centrale degli Stati Uniti, ha confermato che il generale Michael Kurilla, coordinatore della struttura, ha chiesto di ascoltare le testimonianze dei militari per “garantire una verifica adeguata e approfondita” delle informazioni ottenute dopo la chiusura delle indagini da parte del dipartimento della Difesa. Lawhorn ha specificato che le nuove disposizioni non porteranno necessariamente alla riapertura delle indagini, completate nel novembre del 2021. “Tutte le testimonianze rilevanti devono essere ascoltate e prese in considerazione”, si legge nella nota. (Was)