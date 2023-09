Usa: Texas, Senato avvia deliberazioni su impeachment del procuratore generale Ken Paxton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Texas ha avviato le deliberazioni nel quadro della procedura di impeachment avviata nei confronti del procuratore generale dello Stato, Ken Paxton, accusato di corruzione e abuso di potere. I senatori, 19 repubblicani e 12 democratici, hanno dato il via alla fase di deliberazione dopo avere ascoltato le ultime dichiarazioni delle parti coinvolte nell’inchiesta e degli avvocati di Paxton. “Non ha nemmeno negato le accuse, limitandosi a dire che sono irrilevanti dal momento che ha vinto le elezioni: si tratta di affermazioni assolutamente immorali, che non possono e non devono diventare la normalità”, ha affermato il deputato repubblicano Andrew Murr, uno dei coordinatori della procedura. (Was)