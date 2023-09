Brasile: attracca a Paranaguà la prima nave mercantile ecosostenibile a vela al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha attraccato oggi in Brasile la prima nave mercantile a vela al mondo. L'imbarcazione ecosostenibile, Pyxis Ocean, è partita da Shanghai, in Cina, in direzione del porto brasiliano di Paranaguà, nello stato di Paranà, dove caricherà 63.000 tonnellate di farina di soia acquistate da Pechino. La nave da carico è di proprietà della giapponese Mitsubishi Corporation ed è stata noleggiata da Cargill, gigante nel settore dei cereali e delle materie prime. A differenza delle vele in tela utilizzate in passato e nella velistica sportiva, il tipo di materiale utilizzato per la Pyxis Ocean conferisce al sistema maggiore durata e affidabilità. La vele metalliche (windwings) di cui è dotata sono prodotte con lo stesso materiale utilizzato nelle turbine eoliche. Le vele sono alte 37,5 metri e vengono utilizzate per catturare la forza dei venti. Una volta in porto vengono ripiegate. (segue) (Brb)