Migranti: Meloni, ho chiesto a von der Leyen di venire con me a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho scritto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen per chiederle di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell'accordo con la Tunisia, trasferendo le risorse concordate. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. “La presidente è sempre stata collaborativa e io non dubito che lo sarà anche stavolta”, ha aggiunto. (Rin)