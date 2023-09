© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho scritto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, chiedendogli di inserire all'ordine del giorno del consiglio Ue di ottobre la questione migratoria. “È mia intenzione in quella sede ribadire che è necessario avviare immediatamente una missione europea per bloccare le partenze dei barconi”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. (Rin)