Migranti: Meloni, in Cdm modifica termine trattenimento di centri permanenza rimpatri

- Nel Consiglio dei ministri di lunedì “noi porteremo una modifica del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia, limite che verrà alzato al massimo consentito dalle attuali normative europee ovvero 18 mesi e che non riguarda i richiedenti asilo per i quali oggi il termine massimo è già di 12 mesi e non sarà modificato”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. “Nell'immediato il governo italiano intende adottare misure straordinarie per fare fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto sulle nostre coste”, ha aggiunto. (Rin)