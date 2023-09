Migranti: Fitto, accordo con Tunisia resta valido, insistere per attuarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che sta accadendo adesso con i migranti è collegato ad una situazione complessa della Tunisia. L'accordo con la Tunisia “resta valido. Bisogna insistere per attuarlo”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenuto alla festa nazionale di Italia viva. “Cambiano alcuni elementi che devono essere tenuti in debita considerazione, non che sta accadendo nulla in Africa, ci sono stati diversi cambi repentini di governo non in forma democratica, questo crea instabilità molto grave in tutta l'area. Sono accadute tragedie in Marocco e Libia. Tutto questo rientra in una situazione dal punto di vista dei flussi non paragonabile a quanto succedeva nei mesi scorsi. È cambiato lo scenario, è innegabile”, ha aggiunto Fitto. (Rin)