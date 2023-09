© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato dimesso questo pomeriggio dall'ospedale Nova Star, a San Paolo, dove si trovava ricoverato dal 12 settembre. Bolsonaro è stato sottoposto a due interventi chirurgici in contemporanea per la correzione di un'ernia iatale e per la correzione della deviazione del setto nasale. (Brb)