Milano: presidio rider al Pirellone, oltre 200 ordini bloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rider in protesta a Milano. In centinaia si sono radunati davanti al Pirellone contro le condizioni lavorative. Oltre 200 ordini bloccati al momento. Un presidio organizzato autonomamente, in un punto in cui "c'è una sede Glovo Express e Deliveroo" ha annunciato Andrea Bacchin, Funzionario Nidil CGIL Milano. Uno sciopero partito "per le tariffe troppo basse, oltre a questo c'è anche la forma del contratto. Arrivati ad un livello così basso di tariffe i lavoratori si sono mobilitati" ha spiegato Bacchin. Il guadagno di un rider oggi "dipende dal periodo dell'anno, da quanto lavora e per quale piattaforma. È difficile quantificare, i contratti sono prevalentemente di presentazione d'opera, ma quasi tutti lavorano per diverse piattaforme". Questo presidio è stato "autogestito" dai lavoratori stessi, "quest'estate ci sono state altre manifestazioni organizzate anche da noi, ma stasera è stato spontaneo e per noi è un segno ancora più forte" ha osservato. È stato scelto questo luogo "per invitare i colleghi ad unirsi in modo pacifico e bloccare gli ordini, effettivamente molti si sono uniti". La protesta si rivolge "alle piattaforme, ci sono stati in passato degli interventi legislativi", operazioni che "potrebbero risolvere la situazione e fare un giusto inquadramento" ha spiegato Bacchin. A Milano un rider "può arrivare a guadagnare pochi euro". Occorre inoltre tenere in considerazione che "le spese della bici le sostengono loro, come la manutenzione e i furti frequenti". Inoltre "essendo lavoratori autonomi hanno scaricato su di loro tutti i contributi previdenziali" ha concluso . Un contratto nazionale "potrebbe arrivare ad un buon compromesso con i sindacati, si potrebbe intervenire garantendo maggiore sicurezza da parte del Comune. La Regione invece dovrebbe puntare alla formazione. Parliamo di lavoratori al margine nel mercato del lavoro" ha concluso il funzionario della CGIL. (Rem)