Pnrr: Fitto, terza rata ormai chiusa, siamo nel passaggio finale

- Sul Pnrr “la terza rata ormai è chiusa, siamo nel passaggio finale”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenuto alla festa nazionale di Italia viva. “A breve avremo anche la data di pagamento. Non era per nulla scontato. Si dice ritardo, ma solo tre paesi hanno presentato la domanda per la terza rata: Italia, Grecia e Spagna”, ha aggiunto. (Rin)