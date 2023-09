Pd: Schlein, Meloni difende Dio? Noi ci accontentiamo di difendere i salari delle famiglie e dei discriminati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni ha detto che difende Dio, la famiglia e la patria. Noi per ora ci accontentiamo di difendere i salari delle famiglie anche di quelle che loro discriminano. Lo ha affermato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, durante la Festa de L’Unita in corso a Torino. “Noi vogliamo difendere chi non sa più a che santo votarsi, ci occupiamo di mettere al centro la questione sociale nel Paese”, ha concluso Schlein (Rpi)