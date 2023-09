Piemonte 2024: Schlein, c’è molto lavoro su prossime regionali per sconfiggere Cirio e le destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

C’è molto lavoro sulle amministrative e le prossime regionali nel costruire progetti alternativi per sconfiggere Cirio e le destre. Chiediamo anche alle altre forze alternative alla destra di trovarsi su alcune battaglie comuni per unirci in Piemonte. Noi dobbiamo costruire una coalizione. Lo ha affermato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante la Festa de ‘L’Unità in corso a Torino. “Non perderemo un minuto in polemiche sterili, vogliamo recuperare la fiducia del 50 per cento persone che non sono andate a votare”, ha concluso Schlein.(Rpi)