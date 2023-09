Ucraina: Trump, se rieletto troverei accordo per la pace, parole di Putin lo dimostrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di avere “apprezzato” i recenti commenti del presidente russo, Vladimir Putin, nei suoi confronti, relativamente alla guerra in Ucraina. In una intervista trasmessa sul programma “Meet the Press” dell’emittente “Nbc News”, Trump ha fatto riferimento ad una dichiarazione di Putin risalente alla settimana scorsa, in occasione del Forum economico orientale a Vladivostok. Commentando le parole di Trump, che in precedenza ha affermato di essere in grado, se rieletto presidente, di porre fine al conflitto in Ucraina “in 24 ore”, Putin ha detto che “non possiamo fare a meno di essere felici” davanti ad una ipotesi del genere. “Sono contento che lo abbia detto, perché significa che ho ragione: porterei lui e Zelensky nella stessa stanza, e riuscirei ad ottenere un accordo per porre fine alla guerra”, ha ribadito Trump durante l’intervista. La settimana scorsa, Putin ha detto di aver “sentito che Trump dice di poter risolvere tutte le questioni in sospeso in pochi giorni, inclusa la guerra in Ucraina: non possiamo fare a meno di esserne felici”. Trump non ha voluto fornire troppi dettagli su come intende raggiungere un accordo per la pace in Ucraina, limitandosi a dire che “sarebbe un compromesso giusto per tutti”. (Was)