Migranti: Meloni, parte dell’Ue contro accordo collaborazione Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui migranti “il governo ha lavorato coinvolgendo la Commissione europea a un accordo di collaborazione con la Tunisia che prevede il contrasto ai flussi irregolari da una parte e il sostegno all'economia tunisina dall'altra. Purtroppo però, mentre l'Italia e una parte dell'Europa lavoravano in questa direzione, un'altra parte si muoveva nella direzione opposta”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. “Penso al quotidiano tentativo di alcune forze politiche e influenti realtà di sostenere che la Tunisia sarebbe un regime oppressivo con cui non si possono fare accordi e di dichiarare che non sarebbe un porto sicuro”, ha aggiunto. (Rin)