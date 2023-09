© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contatti tra Russia e Corea del Nord, relativamente alla fornitura di armamenti da Pyongyang a Mosca nel quadro della guerra in Ucraina, stanno continuando, dopo il recente incontro tra il presidente Vladimir Putin e il leader nordcoreano, Kim Jong-un. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. (Was)