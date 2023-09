Usa: Casa Bianca dopo incriminazione Hunter Biden, presidente concentrato sul proprio lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è “concentrato a portare avanti il proprio lavoro, per il bene dei cittadini”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. Interpellato sulla situazione di Hunter Biden, dopo che il figlio del presidente è stato incriminato per aver mentito sul suo consumo di droghe al fine di acquistare una arma da fuoco nel 2018, Sullivan ha affermato che Joe Biden “non è distratto da questa situazione: questo vale per il lavoro che sta portando avanti sul piano domestico e anche internazionale”. (Was)