- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi presenzia all'intervento straordinario di pulizia decoro eseguito da Ama a Tor Bella Monaca e in diversi quadranti del Municipio Roma VI.Roma, via Santa Rita da Cascia, 50 (ore 9)VARIE- La Croce Rossa di Roma porterà nuovamente il Cri Salus Day, una giornata dedicata alla tutela della salute e alla prevenzione. Evento nel quale ci sarà l'opportunità, per tutti coloro che vorranno partecipare, di effettuare screening e visite specialistiche gratuite quali: visite oculistiche, odontoiatriche, cardiologiche, ed endocrinologhe, nonché screening diabetologi e misurazioni audiometriche.Roma, piazza Testaccio (ore 9) (Rer)