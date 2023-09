© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non intende concedere la grazia a suo figlio Hunter, recentemente incriminato per aver mentito sul suo abuso di droga al fine di acquistare una arma da fuoco, nel 2018. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Si tratta di una domanda a cui ho già risposto chiaramente: no”, ha detto. (Was)