Migranti: Meloni, in Cdm mandato a Difesa per realizzare nuove strutture

- Nel Consiglio dei ministri di lunedì “sarà dato mandato alla Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile nuove strutture in modo tale che siano sufficienti a trattenere gli immigrati illegali. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. “Daremo mandato di realizzare queste strutture in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili”, ha aggiunto. (Rin)