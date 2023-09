Migranti: Meloni a italiani, non ho cambiato idea, serve tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli italiani voglio dire che non abbiamo cambiato idea: “ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza determinazione ma non abbiamo cambiato idea”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. “Lavoriamo ogni giorno per mantenere l'impegno che abbiamo sottoscritto con voi e lavoriamo in ogni ambito compreso quello di ripristino della legalità e del contrasto all'immigrazione illegale”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “Voglio dare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia: non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di fare nulla di diverso”. (Rin)