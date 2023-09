Migranti: Schlein, serve Mare Nostrum Europea non i respingimenti dei barconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una Mare Nostrum Europea, non i respingimenti dei barconi. Lo ha affermato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante la Festa de L’Unità in corso a Torino. “Noi l’avevamo lanciata con Enrico Letta. Questo è un governo incapace nell’accoglienza. Una gara a chi è più cattivo. Ogni paese deve fare la sua parte nell’accoglienza ma loro non hanno il coraggio di dirlo ad Orban”, ha concluso Schlein. (Rpi)