Belgio: 20 anni di carcere ad Abdeslam per attentati di Bruxelles del 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salah Abdeslam è stato condannato a 20 anni di reclusione dalla giustizia belga per gl attentati che nel 2016 hanno colpito l'aeroprto Zaventem e la stazione della metropolitana Maelbeek, a Bruxelles, provocando 35 morti e centinaia di feriti. Lo riferiscono i media francesi. Ad Abdeslam, già condannato all'ergastolo duro senza sconti di pena per aver partecipato agli attentati di Parigi nel 2015, è stata confermata una pena già decisa nel 2018. Tra gli otto imputati figura anche Mohamed Abrini, conosciuto come "l'uomo con il cappello" per essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'aeroporto, al fianco di due dei tre kamikaze. Per lui è stata decisa una pena di 30 anni. Agli altri sei sono state inflitte condanne tra i 10 anni e l'ergastolo. (Frp)