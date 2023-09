Libia: portavoce Haftar loda solidarietà nazionale e internazionale a vittime inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahmed Al-Mismari, portavoce del generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell'Esercito nazionale libico (Enl), ha lodato la solidarietà giunta alle vittime delle inondazioni da ogni parte della Libia e dai Paesi amici. In una dichiarazione rilasciata ai media locali, Al-Mismari ha dichiarato che i dispersi a oggi sono circa 9mila. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha segnalato almeno 38.840 sfollati nella Libia orientale a causa dell'uragano "Daniel". Secondo quanto annunciato dal ministero dell'Interno dell'est, il bilancio delle vittime nella sola città di Derna è salito a 8.300 morti.(Lit)