Napoli: Aiam, Marcella Parziale eletta delegato regionale

- Si è svolta questa mattina a Napoli - presso lo Spazio Curci, sede dell'Associazione Scarlatti - l'Assemblea regionale Aiam. L'incontro, si è tenuto alla presenza del presidente Francesco Pollice e dei rappresentanti delle Associazioni campane, con l'obiettivo di favorire l'apertura di un tavolo di coordinamento tra le diverse realtà regionali. Nel corso dell'evento l'assemblea ha eletto all'unanimità nuovo delegato regionale il M° Marcella Parziale. Marcella Parziale si è laureata e specializzata con 110 e Lode in Canto lirico presso il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento. Si è inoltre laureata con 110 e Lode in Discipline delle Arti visive, della Musica e dello Spettacolo presso l'Università degli Studi di Salerno. È docente di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale presso il Conservatorio "Lorenzo Perosi" di Campobasso. Dal 2017 è Direttore artistico dell'Accademia di Santa Sofia; è inoltre Direttore artistico di Accademia Lab. Svolge una regolare attività concertistica in sale da concerto e teatri italiani, ma è anche autrice di pubblicazioni di storia e didattica della musica, vanta risultati prestigiosi in diversi concorsi letterari. (segue) (Com)