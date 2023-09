Napoli: Aiam, Marcella Parziale eletta delegato regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio personale e di tutti i soci di Aiam voglio esprimere grande soddisfazione per l'elezione del Maestro Marcella Parziale quale delegata regionale in Campania. Una giovane e già affermata professionista che sono certo saprà offrire, grazie a un' esperienza poliedrica e intesa, un importante supporto alla nostra associazione", ha commentato il Presidente di Aiam, Francesco Pollice. Le associazioni parte di Aiam Campania sono: Associazione Alessandro Scarlatti - Napoli, Associazione Napoli Capitale Europa della Musica - Napoli, Dissonanzen - Napoli, Fondazione Pietà de' Turchini - Napoli, Accademia di Santa Sofia - Benevento, Associazione Anna Jervolino - Caserta, Orchestra da Camera di Caserta, La Casa dei Flautisti Italiani - Baronissi, Il Canto di Virgilio - Giuliano in Campania, Fondazione F.M. Napoletano Ente Morale - Napoli, Nuova Orchestra Scarlatti - Napoli, Associazione Domenico Scarlatti - Napoli, Talenti Vulcanici - Napoli, Accademia Lab - Benevento, Accademia Musicale "Jacopo Napoli" - Cava de' Tirreni, Orchestra Filarmonica di Benevento, Associazione S. Rachmaninov - Mercato San Severino, Maggio della Musica - Napoli. (Com)