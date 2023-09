Mobilità: Costa (M5s), governo ha tagliato 400 milioni da Pnrr destinati a piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo ha tagliato 400 milioni dal Pnrr che erano destinati alle piste ciclabili, un atto che è in contraddizione con il Piano nazionale integrato energia e clima, il cosiddetto Pniec, depositato a giugno". Lo scrive sui social il vicepresidente della Camera, Sergio Costa (M5s). "Aggiungo, nell'ultima legge di Bilancio sono stati tagliati del 90 per cento i fondi per le piste ciclabili. Nel Conte II avevo fatto inserire 100 milioni su base annua da spendere per la costruzione e implementazione di queste infrastrutture essenziali per rendere le nostre città a portata di bici", continua l'ex ministro dell'Ambiente. "Quella cifra - specifica - è diventata poi 10 milioni di euro. Non sono solo numeri, ma danno la cifra e la priorità delle politiche che questo governo ha sulla mobilità sostenibile. Eppure c'è un controsenso al netto della questione ambientale, di salute e miglioramento del traffico. Siamo - spiega Costa - il primo produttore di bici al mondo, con il maggior numero di brand e siamo il secondo paese per esportazione. Siamo una potenziale mondiale in questo ambito. Vendiamo all'estero ma in Italia, nel nostro Paese, abbiamo difficoltà a vendere questi prodotti perché non investiamo in questa modalità di trasporto". Costa lancia infine l'appuntamento per la biciclettata che si terrà il 17 settembre a Napoli. "Domenica mattina alle 10 avremo modo di dimostrare che questo governo sbaglia a non investire in mobilità sostenibile. Dimostriamo che un altro modo di concepire il trasporto è possibile", conclude. (Rin)