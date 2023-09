Mobilità: corteo in Centro, BiciRoma e Appia Antica pedonalizzata, gli eventi del fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani pomeriggio, dalle 14 alle 18, un corteo sfilerà lungo via Cavour per raggiungere via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Sempre domenica, nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità, dalle 9:30 alle 11:30, è in programma l'evento BiciRoma con partenza e arrivo in piazza del Popolo e percorso lungo via del Corso, via del Tritone, via Milano, via Nazionale, via Cesare Battisti, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, via Due Macelli, via Capo le Case, piazza di Spagna, via del Babuino. Deviate le linee di bus. Domenica, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, via Appia Antica sarà pedonalizzata per l'intera giornata da Porta San Sebastiano a Basilica di San Sebastiano. Bus deviati. Lo comunica Roma servizi per la Mobilità. (Com)