Argentina: inflazione, il governo pubblicherà rapporti settimanali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la pubblicazione, "nella prima settimana di settembre (tra il 4 e il 10 settembre) l'inflazione avrebbe raggiunto un 2,1 per cento". "Sebbene il valore settimanale sia ancora molto elevato, ora è molto più in linea con i valori precedenti alla svalutazione del mese di agosto. Stimiamo che i dati settimanali sull'inflazione accentueranno e consolideranno la loro tendenza al ribasso nelle prossime misurazioni", conclude il comunicato. La decisione arriva dopo che l'istituto nazionale di statistica (Indec) ha comunicato mercoledì che ad agosto l'inflazione ha avuto un incremento del 124,4 per cento su anno e del 12,4 per cento sul mese. Si tratta di un aumento quasi doppio rispetto a quello di luglio, che aveva registrato un indice mensile del 6,3 per cento. Su mese si è trattato dell'incremento più alto dal 1991. (Abu)