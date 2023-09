© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto una "lunga e positiva telefonata" con l'omologa francese Catherine Colonna. "Abbiamo condiviso la necessità di un'azione comune per affrontare l'emergenza immigrazione. Si è parlato anche di Tunisia. Al lavoro per iniziative concrete a livello Ue volte a fermare i flussi e stabilizzare l'Africa", ha scritto Tajani su X (ex Twitter). (Res)