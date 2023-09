© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Lazio rivolgo i migliori auguri per il Capodanno ebraico all’intera comunità. Un momento di festa, unione e riflessione per il popolo ebraico e per tutti noi". Lo dichiara in una nota il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio, Paolo Trancassini.(Com)