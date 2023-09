Ue: fonti stampa, ministro Giorgetti non è intervento ad Eurogruppo ma non condivide aumento tassi interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze (Mef), Giancarlo Giorgetti, ha deciso "per scelta" di non intervenire oggi alla riunione dei ministri dell'Economia e delle Finanze (Ecofin) che si è svolta a Santiago di Compostela, ma "non condivide" l'aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto percentuale deciso ieri dalla Banca centrale europea. È quanto indicato da una fonte qualificata del Mef a margine dell'Eurogruppo, sottolineando che per il ministro la sola politica monetaria nella situazione attuale "non è sufficiente" per combattere l'inflazione. Per quanto riguarda il Mes, la stessa fonte è indicato che è stato un tema "molto marginale" durante i lavori e gli incontri ministeriali. In ogni caso, Giorgetti ha ribadito che in questo momento non c'è una maggioranza parlamentare sufficiente per la sua ratifica. (Spm)