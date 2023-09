Colosseo: fonti Mic, al lavoro per rimediare ai disastri del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del ministero della Cultura chiariscono che in merito al Colosseo, "stiamo ponendo rimedio ai disastri del passato. In questi mesi abbiamo alacremente lavorato per giungere rapidamente al biglietto nominativo e superare la montagna di contenziosi giuridico-amministrativi ereditati dalla precedente gestione. Sin dalla sua istituzione il Parco archeologico del Colosseo sta lavorando per contrastare il fenomeno del bagarinaggio". L'obiettivo che s’intende raggiungere con il nuovo gestore del servizio di bigliettazione, precisano le stesse fonti, "è quello di estendere, a tutte le tipologie degli oltre 20.000 biglietti che dall'inizio del 2023 vengono emessi quotidianamente, la nominatività al momento della prenotazione on line, come accade per gli eventi sportivi negli stadi, per poi presentare un documento di riconoscimento valido al momento dell’ingresso". E poi aggiungono che "è già stata introdotta, e sarà ampliata, la quota dei titoli di ingresso riservata alla vendita in loco nel giorno in cui i turisti intendono visitare il Parco. Ogni persona potrà acquistare un solo biglietto. Su queste problematiche per altro già da tempo è attiva e fondamentale la collaborazione che da sempre esiste con tutte le forze dell’ordine per contrastare il fenomeno del bagarinaggio e dell'accaparramento dei biglietti". (Rin)