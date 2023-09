Difesa: Crosetto incontra rappresentanza Opera nazionale assistenza orfani militari Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi, alla presenza del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Teo Luzi, una rappresentanza di orfani e mamme dell'Opera nazionale assistenza orfani militari Arma carabinieri (Onaomac). Lo ha riferito un comunicato del ministero della Difesa. "È importante prendersi cura dei familiari di coloro che hanno sacrificato la propria vita al servizio del Paese. La grande famiglia della Difesa non deve lasciare nessuno indietro", ha detto il ministro. "La vostra azione ha un grandissimo valore per l'elevatissima valenza sociale, per portare avanti i valori della Difesa ancor di più per il carattere volontario della vostra opera", ha proseguito. (segue) (Com)